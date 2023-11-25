Все встречают: поезд Деда Мороза приехал в Екатеринбург

В своё путешествие Дед Мороз отправился 12 ноября из резиденции в Великом Устюге. Всего он посетит свыше 80 городов России. На Урале он уже успел побывать в Тагиле. Местные жители тогда напугались дымом над поездом главного новогоднего волшебника. В Свердловской железной дороге поспешили успокоить людей и заметили, что за искры могла быть принята гирлянда.