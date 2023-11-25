Все встречают: поезд Деда Мороза приехал в Екатеринбург

Все встречают: поезд Деда Мороза приехал с праздником на перрон вокзала в Екатеринбурге
Жители Екатеринбурга встретили поезд Деда Мороза. На железнодорожный вокзал уральской столицы уже прибыл поезд Деда Мороза, путешествующий по российским городам. Сотни человек собрались на перроне для того, чтобы встретить главного зимнего волшебника, сообщает корреспондент ИА «Уральский меридиан» с места событий.
В своё путешествие Дед Мороз отправился 12 ноября из резиденции в Великом Устюге. Всего он посетит свыше 80 городов России. На Урале он уже успел побывать в Тагиле. Местные жители тогда напугались дымом над поездом главного новогоднего волшебника. В Свердловской железной дороге поспешили успокоить людей и заметили, что за искры могла быть принята гирлянда.
Ранее агентство писало о том, что «Поезд Деда Мороза» остановится на 10 станциях СвЖД. По ним он проедет 21-29 ноября. Свой путь по Среднему Уралу поезд начнёт 21 ноября, 29-го числа поедет далее. В уральскую столицу поезд прибудет 25 ноября.