В Подмосковье стартовал горнолыжный сезон

В Московской области в пятницу, 24 ноября, открылся горнолыжный сезон, сообщили в министерстве культуры и туризма региона. Первым открылся спортивный парк «Волен», находящийся в Дмитрове, — там открыли пятый, шестой и седьмой склоны.

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В ближайшее время «Горнолыжный клуб Леонида Тягачева» тоже начнет принимать гостей. Клуб является не только местом отдыха для туристов и жителей московского региона, но и тренировочной базой сборных России по горным лыжам и сноуборду.

Позднее откроется курорт «Сорочаны». Для катания будут доступны первый, второй и третий склоны. На территории комплекса есть все необходимое для комфортного досуга: современные трассы, оборудование, отели и рестораны, а также прокат снаряжения.

Последним начнет свою работу первый склон в горнолыжном клубе «Целеево». На его территории расположены ресторан, гостиница, а также действует прокат снаряжения. Комплекс работает по системе клубных карт, за сезон возможен один гостевой визит.

— Традиционно горнолыжные курорты Подмосковья являются местом притяжения профессиональных спортсменов и любителей активного зимнего отдыха. Всего в Московской области 18 горнолыжных клубов, в которых работают профессиональные инструкторы, организован прокат инвентаря, а каждый посетитель может выбрать подходящий уровень спуска, — рассказала вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.