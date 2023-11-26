Курорт «Красная Поляна» получил премию «Горы России»
Красная Поляна победила сразу в трех номинациях – отель, спа и банный комплекс.
В 2022 году этот курорт победил в пяти номинациях премии «Горы России». Гости отдают ему предпочтение из-за особой атмосферы и удобного сервиса, отметили представители администрации курорта.
Также горнолыжный курорт «Красная Поляна» занял третье место в списке наиболее дорогих направлений на Новый год. Так, забронировать ночь в праздник будет стоить около 13 433 рублей. При этом стоимость новогоднего отдыха в регионе увеличилась минимум на 20%.
Напомним, что в Сочи и Абхазии россияне забронировали все дорогие номера в отелях на новогодние праздники.