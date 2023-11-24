Около 40% туристов повторно приезжают в Санкт-Петербург

В Санкт-Петербурге возвратные туристы составляют до 40% общего турпотока. Об этом в рамках информационно-ознакомительного тура "Добро пожаловать в Санкт Петербург!" заявил генеральный директор Городского туристско-информационного бюро комитета по развитию туризма Юрий Богданов.

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По его словам, такой результат является очень высоким показателем.

"Для того чтобы путешественники хотели приезжать к нам еще и еще, мы представляем им не только классический Петербург, но и включаем в маршруты объекты новой туристской географии", - приводятся слова Богданова на сайте администрации Санкт-Петербурга.

Ознакомительный тур проходил с 20 по 24 ноября. В нем приняло участие 16 региональных туроператоров. Поездка была направлена на установление крепких связей со специалистами сферы гостеприимства Северной столицы для увеличения турпотока.

Всего было проведено более 250 встреч. Отмечается, что представители региональных туроператоров посетили классические и новые точки притяжения, а также обсудили перспективы сотрудничества с петербургскими представителями туриндустрии, а также с руководителями и сотрудниками гостиниц ведущих туроператоров Северной столицы.