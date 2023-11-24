Куда сходить в Тюмени в пятницу вечером

С началом зимы самое время согреться с друзьями в одном из проверенных годами заведений Тюмени.

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Редакция URA.RU составила для вас пятничную подборку самых старых баров города, где все также вкусно и весело.

Хорошая еда без лишнего шума

Бургер с пряной вишней, острый миндаль с розмарином и нисуаз с тунцом тюменцы могут попробовать в американском пабе «Big apple pub». Названый в честь Нью-Йорка и заявленный во всех путеводителях по Тюмени для иностранцев он уже более 10 лет удивляет гостей своим особым подходом к кухне и напиткам.

Если хотите попробовать настоящий английский коддл — суп из свиных колбасок и бекона, и морковный торт, то загляните в «Тэтчер». Это коктейль-бар с английской концепцией. Кроме совсем экзотических британских блюд тюменцам там готовы предложить вкусные бургеры и большие мясные тарелки на компанию.

Чешская кухня и стейки

Свои коронные стейки всегда рады подать гостям в ирландском пабе «Ticket to Dublin». Как и родина концепции этого заведения, паб пережил не одно потрясение и все же сохранил свои позиции любимого тюменцами места.