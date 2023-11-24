Аэропорт Сочи впервые в истории встретил 13-миллионного пассажира

В Международном аэропорту Сочи зафиксировали новый рекорд пассажиропотока, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

© Российская Газета

В ноябре аэропорт обслужил 13-милионного пассажира.

Им стала Оксана Примина, летевшая рейсом A4-5071 из Сочи в Стамбул.

Девушке подарили сертификат на получасовой полет с инструктором на полнопилотажном тренажере самолета Sukhoi Superjet 100, сертификат на бесплатный перелет на двоих туда-обратно по любому направлению маршрутной сети авиакомпании и на посещение бизнес-зала аэропорта Сочи, а также памятные сувениры.

Для всех пассажиров в аэровокзальном комплексе провели праздничный концерт и розыгрыш призов. Отмечается, что уникальный показатель стал своеобразным подарком аэропорту, накануне отпраздновавшему 78 лет.