Увидеть северное сияние или на пляж: куда поехать на новогодние каникулы

В этом году новогодние праздники для большинства россиян начнутся 30 декабря и продлятся 10 дней – до 8 января включительно. Это дает возможность съездить в другой регион, страну или даже «слетать в лето». О самых популярных направлениях для путешествий в новогодние праздники MIR24.TV рассказали представители российских туристических компаний.

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«В новогодний период туристы всегда делятся на два лагеря, – говорит руководитель туристического агентства Юлия Майфатова. – Те, что любят зимний отдых – это чаще всего горнолыжные курорты с возможностью покататься на лыжах либо сноуборде – и те, кто хочет в теплые страны».

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При этом, и внутренний туризм в России тоже очень популярен. Можно сказать, что он переживает бум.

Новогодние приключения: куда поехать внутри страны?

«Что касается путешествий по России, то чаще туристы выбирают самостоятельные путешествия, а не пакетные туры от туроператоров, – говорит генеральный директор туристической компании Ольга Патока. – В приоритете для самостоятельных поездок большие города, в особенности Москва, Санкт-Петербург, Казань, Калининград. Там проще найти и забронировать апартаменты или частные гостиницы, в том числе с кухней в номере. Это, конечно, уменьшает бюджет на поездку».

Куда еще едут россияне и почему они выбирают эти направления, рассказала руководитель девелоперской компании и одного из сочинских парк-отелей Елизавета Жукова.

Мир24

Мурманск, Кольский полуостров и Териберка. Если вы не боитесь морозов, то встретить Новый год можно на самом краю нашей страны – Кольском полуострове, который находится за полярным кругом. С каждым годом поток туристов в этот регион становится все больше.

Мурманск – самый большой город на полуострове. Условия жизни здесь непростые – длинные ночи, короткий световой день и холодный климат. Полярная ночь здесь длится с начала декабря до 15 января.

Одно из самых популярных мест в Мурманской области – поселок Териберка, который стал очень популярным после выхода фильма «Левиафан». Природа в этих краях суровая – холодное Баренцово море, скалы, шквалистый ветер, сложные дороги. Приезжать сюда следует в очень теплой, зимней экипировке. Новый год лучше встретить в деревне Самь-Сыйт, в которой проживает коренной народ Кольского полуострова саами. Здесь можно отведать национальные блюда, покататься на оленях и хасках. Любители активного отдыха могут отправиться в тур на снегоходах по Сейдозеру.

В городе Кировск, у подножия Хибинских гор можно посетить «Снежную деревню», которая вошла в Книгу рекордов России как самый большой комплекс ледовых скульптур. Ее площадь около 2 тысяч квадратных метров.

Самые популярные направления на Кольском полуострове – Мурманск, Териберка, Кировск, Ловозеро и Мончегорск.

Стоимость отдыха на одного человека на 3-4 дня от 70 тысяч рублей.

Великий Устюг. Это волшебное место, где даже взрослые туристы начинают верить в чудеса даже больше, чем их дети. Здесь живет самый главный Дед Мороз. Самостоятельно добраться до его резиденции несколько проблематично: нужно ехать на нескольких видах транспорта с пересадками. Поэтому лучше добираться на туристическом автобусе или взять в аренду машину. Туристам рекомендуется взять с собой горячий чай и бутерброды. Кафе и рестораны на территории есть, но их очень мало и часто мест не хватает. А бронируются они только для организованных групп.

Одеться лучше по-спортивному, но тепло, потому что придется много ходить. Помимо самой резиденции Деда Мороза, там можно покататься с горок, сфотографироваться со сказочными персонажами. Советуем не ограничиваться только резиденцией сказочного Деда, а прогуляться и по самому городу. Его главная достопримечательность – комплекс церквей – Соборное дворище. Хорошо посетить также Дымковскую слободу и самый старый городской монастырь – Михайло-Архангельский.

Стоимость двух- и трехдневных путевок начинается от 25 тысяч рублей на человека.

Татарстан и Башкирия. Если вы хотите окунуться в другую культуру, то можно съездить в наши республики Татарстан и Башкирию. Здесь живет национальный Дед Мороз, которого называют Кыш Бабай. У него и своя Снегурочка есть – Кар Кызы. Одет местный Дед Мороз в зеленую шубу с орнаментом и тюбетейку на меху. Недалеко от столиц республик – городов Казани и Уфы – у Кыш Бабая есть своя резиденция, где и угощение, и игры, и поздравления будут с национальным колоритом.

В Казани главная городская елка располагается у центра семьи «Казан». На Кремлевской набережной находится ледовый городок, каток и праздничная ярмарка. У театра кукол «Экият» на Петербургской улице каждый год строят ледовый городок, а на ипподроме «Казань» можно прокатиться на настоящей русской тройке.

В Башкирию едут не только за новогодними развлечениями, но и за тем, чтобы совместить отдых и оздоровление. Башкирия славится своими здравницами. Здесь находятся горы Янган-Тау, источник Кургазак, озеро Безымянное и другие природные достопримечательности. На территории республики можно найти турбазы, где будут рады не только любителям спортивного отдыха, но и охотникам – по желанию можно организовать самую настоящую охоту.

Стоимость отдыха в Татарстане и Башкирии на 2-3 дня от 20 тысяч рублей на одного человека.

Сочи. Не все хотят в новогодние праздники тепло одеваться и бродить по снегу. Многие предпочитают встретить Новый год в теплом, морском климате. Один из самых популярных российских регионов на этот случай – Сочи. Погода в зимние каникулы на берегу Черного моря обычно теплая и солнечная. Каждый год руководство города утверждает новогодний концепт – около 70 локаций города оформлены в едином стиле, подчеркивающем праздничную атмосферу.

Новый год в Сочи можно встретить по-разному: отправиться на яхте на прогулку в море, уехать в горы, забронировать номер в отеле с хорошей аква-зоной, устроить шашлык-пати. В Сочи есть южная резиденция Деда Мороза, куда можно отправиться в гости с детьми. В праздничные дни открыты все достопримечательности города, в которых новогоднее настроение создается музыкой, праздничными распродажами и мастер-классами.

Стоимость отдыха в Сочи на одного человека на 2-3 дня от 50 тысяч рублей.

Карелия, Талвиукко. Здесь живет самый главный Дед Мороз Карелии. Его зовут Талви Укко. На огромной территории расположены его дом и дворец карельской Снегурочки Лумикки. Здесь вы можете с ветерком прокатиться на собачьей упряжке, прикоснуться к уникальному наследию саамов, погулять по оленьей ферме, организовать селфи с оленями. А также посетить подворье Талви Укко, познакомиться с его питомцами, прогуляться по Чудесному Лесу, угоститься местными специалитетами и травяным чаем возле камина в уютной яранге.

Стоимость отдыха в Карелии на одного человека на 2-3 дня от 28 тысяч рублей

Помсловам эксперта, это самые популярные направления среди россиян. Также очень часто наши туристы проводят праздники в Калининграде, многие предпочитают уезжать на Алтай и озеро Байкал. Но большинство все-таки выбирают регионы, которые ближе им географически.

Что касается горнолыжных курортов, то, по словам Юлии Майфатовой, чаще всего туристы выбирают наши, российские: Шерегеш, Розу Хутор, Красную Поляну, Архыз и другие. Европейские курорты стали бронировать реже. Стараются найти альтернативу, так как добираться в Европу стало сложнее, и не все хотят заморачиваться с визами.

В погоне за суровой экзотикой

Люди, которые распробовали путешествия внутри России, ищут не только популярные локации внутри страны, но и редкие, экзотические направления. «Здесь я как раз вижу большой потенциал развития, – говорит путешественник, трэвел-блогер Дмитрий Лукьянчук. – И речь не только про Алтай или Байкал, о которых уже все знают. Это и Якутия, Чукотка, Ямало-Ненецкий автономный округ, Тыва. В горах на окраине Якутска есть целый туристический комплекс «Царство вечной мерзлоты» – природный холодильник, где даже летом не тает ледник. И именно сюда приезжают в гости к якутскому Деду Морозу, который встречает гостей среди ледяных скульптур в своей резиденции – «филиал» Великого Устюга».

Если вы знаете толк в экстриме, то, по словам эксперта, можно съездить в Оймякон – к одному из полюсов «экстремального холода». Небольшой поселок, затерянный глубоко в сибирской тайге. Климат тут исключительно жесткий. Минимальная официально зафиксированная здесь температура: – 65°C. Приезжаешь, чтобы увидеть, как в таких условиях люди живут. И неплохо живут! Население 400-500 человек, добротные деревянные избы, центральное отопление, трубы дымят, электричество бесперебойное, спутниковое телевидение и интернет в наличии.

Новомодное развлечение – охота за северным сиянием. Оно отлично смотрится рядом с Мурманском, множество туристов отправляются для этого за полярный круг в село Териберка на берегу Баренцева моря. Последние годы по направлению «русской Арктики» появилось большое количество маршрутов, гидов, которые готовы организовать как групповую, так и индивидуальную поездку. Если хотите объединить красоту полярной природы и горные лыжи – можно отправиться в Хибины на Кольский полуостров. Здесь горнолыжные курорты развиваются довольно стремительно. «Единственный минус – инфраструктура пока очень слабая. Для взыскательных, привыкших к нормальному европейскому сервису туристов, это серьезный сдерживающий фактор», – подытожил Дмитрий Лукьянчук.

В теплые страны: где можно погреться на солнышке и искупаться?

Вернемся к тем туристам, кто привык к более высокому уровню сервиса. «Из теплых зарубежных направлений лично я наблюдаю наибольший интерес к Юго-Восточной Азии, – говорит Юлия Майфатова. – Это Таиланд, Шри-Ланка, Вьетнам, Индия, Индонезия. А также туристы все больше начинают интересоваться Китаем (о. Хайнань). Среди наших туристов по востребованности лидирует в очередной раз Таиланд. Мы уже наблюдаем дефицит номеров в отелях на январь 2024 года. Статистика продаж показывает, что семьи с детьми стараются выбирать направления с более короткими перелетами, поэтому здесь лидеры: ОАЭ, Мальдивы, Египет, реже – Турция».

По словам Ольги Патоки, турецкие отели существенно повышают стоимость туров на зимние праздники. На этом фоне другим странам легче конкурировать ценой и привлекать клиентов. «В итоге можно поехать в Египет и даже ОАЭ дешевле, чем в Турцию, – говорит эксперт. – К тому же искупаться в Турции точно не получится, температура воды около +15 градусов. В Красном море потеплее, в Шарм-Эль-Шейхе вода +22, но стоит учесть, что в это время сезон холодных ветров. Более-менее комфортно может быть только в трех бухтах: Наама, Рас-ум-Сид и Шарм-эль-Майя. Чтобы гарантированно погреться на солнышке и искупаться в океане, надо выбирать Фуджейру в ОАЭ. Ну а в Дубай едут, если хотят помимо отдыха получить еще и выгодный шоппинг. В декабре-январе грандиозные скидки там предлагают все ТЦ. Также, благодаря запуску прямых рейсов из России, стали доступнее такие страны, как Куба, Шри-Ланка, Таиланд. Причем и по цене они будут сопоставимы с лидерами популярности – Египтом, Турцией и ОАЭ».

«Для тех, кто мечтает о чем-то особенном и хочет попробовать что-то новенькое, предлагаем обратить внимание на круизы по Персидскому заливу, – говорит директор туристического агентства Анфиса Гребенщикова. – Это настоящая восточная сказка: разнообразные маршруты, великолепные пейзажи и роскошный сервис. Круизы предоставляют уникальную возможность посетить несколько мест за короткое время. При этом гарантируют отличное питание, развлекательные программы и восхитительные закаты – идеально, чтобы встретить Новый Год в атмосфере волшебства и приключений».

Как сэкономить на новогоднем путешествии?

Конечно, новогодний отдых – это серьезная статья расходов. Советами, как сэкономить на зимнем путешествии, поделился генеральный директор компании по предоставлению автомобилей в аренду Дмитрий Матвеев.

Заранее составьте бюджет путешествия. Это половина успеха в делах экономии. Определитесь с основными категориями предстоящих расходов (билеты, проживание, транспорт, еда, развлечения, шопинг). И решите, сколько вы готовы потратить в каждой из них.

Билеты лучше всего покупать на распродажах от авиакомпаний. Поэтому желательно быть участником программ лояльности (вы быстрее узнаете о распродажах из информационных рассылок). Если планируете отпуск на популярные направления, билеты всегда лучше брать заранее, за 2-3 месяца минимум.

Замените экскурсии самостоятельными поездками, взяв авто в аренду. Это не только свобода передвижения. С помощью автопутешествий можно посмотреть такие уголки, до которых на общественном транспорте не всегда удобно добраться. Заранее почитайте о достопримечательностях тех мест, куда собираетесь отправиться и наметьте план поездок.