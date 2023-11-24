Новогодние мероприятия в горном кластере Сочи посвятят Пушкину

В игорной зоне "Красная Поляна" зимние каникулы посвятят творчеству великого русского поэта - Александра Сергеевича Пушкина. Все праздничные события и мероприятия проведут с культурными отсылками к эпохе XIX века.

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Гостей ждут концерты известных исполнителей, "Новогодняя дискотека 90-00-хх", блистательное шоу "Пиковая Дама".

В новогоднюю ночь для гостей в горах Сочи подготовили специальную программу: в стоимость уже включены гастрономический сет от звездного бренд-шефа Ильи Захарова, развлекательные выступления артистов, приятные сюрпризы и подарки.

В ресторане высокой кухни Brunello состоится новогодний бал с ужином под названием "И блеск, и шум, и говор бала". Гастрономические изыски дополнят танцы в исполнении утонченных балерин и яркого квартета в смокингах и цилиндрах. В ресторане "Баффет" воссоздадут атмосферу русского трактира с традиционной национальной кухней и развлекательной программой "Гуляй, гусар!".

На главной сцене игорной зоны будет разыгран шоу-спектакль "Пушкин ALL IN" - отдыхающие не просто погрузятся в мир шедевров великого поэта, но и почувствуют себя подлинными героями и героинями его эпохи.