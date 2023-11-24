Эксперты рассказали, куда можно дешевле всего улететь на новогодние праздники

Самым доступным направлением для перелетов по России из Москвы в длинные январские выходные с 1 по 8 января стал Нижний Новгород. Об этом рассказали в пресс-службе онлайн-бронирования авиабилетов «Авиасейлс».

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На втором месте топа самых дешевых полетов расположился Псков, билет в который обойдется всего в семь тысяч рублей. На третьем месте — Санкт-Петербург за 9800 рублей.

Кроме того, по самому популярному дальнему направлению у россиян, в Стамбул, билеты на прямые перелеты стоят от 41 600 рублей. Турецкий мегаполис популярен и за счет большого количества рейсов в европейские страны, передает «Газета.ru».

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