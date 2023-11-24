Какие бары Петербурга считаются лучшими в России и мире

Единственный бар в России с мировой репутацией На днях обновился знаменитый рейтинг лучших баров мира под названием World’s 50 Best Bars. В список вошел ряд заведений из Нью-Йорка, Лондона, Афин, Петербурга и других городов.

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На первом месте оказался нью-йоркский бар под названием Dante. Несмотря на сложные внешнеполитические моменты, в рейтинг попал один бар из России, который находится в Петербурге.

Называется он El Copitas и располагается на 27-м месте в мировом рейтинге питейных заведений. Лучшие петербургские бары Помимо мировых рейтингов, в Северной столице имеется и свой. В него входят такие бары, как Xander, «Хоровод», «Шум», «Хроники», «Кабинет», «Стирка 40°», RedRum, Luminous, «Ипполит», Terminal и многие другие. На некоторых из них остановимся поподробнее. Само собой, каждый из нас ищет свое место, где будет уютно и вкусно.

Таких мест в барной столице России очень много. Возьмем, например, рюмочную «Ипполит», которая находится на Казанской улице. Там можно недорого выпить авторские настойки, закусить вкусным салатом или горячими блюдами с шлейфом советской кухни.

Если же вы ценитель коктейльных историй, тогда вам следует заглянуть в бар с интересным названием «Oy! Bar». Это небольшое, но очень уютное заведение, которое располагается на улице Ломоносова. В нем работают отличные бармены, которые точно знают, какой коктейль подойдет вам. А закусить в нем можно вкуснейшими устрицами.