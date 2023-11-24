Куда поехать на новогодние каникулы: самые популярные направления
Названы самые популярные направления для путешествий в новогодние праздники в 2024 году. Руководитель сочинского парк-отеля «Azimut Plus Residence» Елизавета Жукова рассказала, куда можно отправиться на каникулы.
«Если вы не боитесь морозов, то встретить Новый год можно на самом краю нашей страны – Кольском полуострове, который находится за полярным кругом. С каждым годом поток туристов в этот регион становится все больше. Если в 2016 году было 330 тысяч гостей за год, то в 2022-м – 540 тысяч», – отметила эксперт.
По ее словам, самое популярное место здесь – это поселок Териберка, где снимали фильм «Левиафан». Жукова отметила, что природа в этих краях суровая – холодное Баренцово море, скалы, шквалистый ветер, сложные дороги. Приезжать сюда следует в очень теплой, зимней экипировке.
Стоимость отдыха на одного человека на 3-4 дня составляет от 70 тыс. рублей.
Кроме того, россияне могут отправиться в Великий Устюг. Это волшебное место, где даже взрослые туристы начинают верить в чудеса даже больше, чем собственные дети. Здесь живем самый главный Дед Мороз.