Куда поехать на новогодние каникулы: самые популярные направления

«Если вы не боитесь морозов, то встретить Новый год можно на самом краю нашей страны – Кольском полуострове, который находится за полярным кругом. С каждым годом поток туристов в этот регион становится все больше. Если в 2016 году было 330 тысяч гостей за год, то в 2022-м – 540 тысяч», – отметила эксперт.