Российская стюардесса закурила в самолете и устроила скандал полицейским

Российская стюардесса угодила в полицию за курение на борту самолета. Об этом МВД России по Уральскому федеральному округу (УрФО).

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Нештатная ситуация произошла на рейсе из Москвы в Тюмень. Уточняется, что 29-летняя бортпроводница летела в самолете в свободное от работы время. Она решила удовлетворить вредную привычку прямо на борту и закурила одноразовую электронную сигарету, сидя в кресле. Члены экипажа и попутчики заметили нарушение и сделали пассажирке замечание.

По прибытии в аэропорт Рощино стюардессу отвели в дежурную часть для составления протокола, однако она устроила полицейским скандал. Женщина нервничала, ругалась, убеждала правоохранителей в своей невиновности и требовала позвать свидетелей. Уточняется, что нарушительница была трезвой.

В МВД рассказали, что поведение москвички «варьировалось от слезных просьб отпустить ее домой до криков и откровенных угроз в адрес стражей порядка». В итоге в отношении стюардессы завели два административных протокола, ее обязали заплатить штраф в размере 2,5 тысячи рублей.