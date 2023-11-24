Россию считают одним из наиболее перспективных туристических рынков в Европе

Чиаусамут в интервью ТАСС подчеркнул важность российского рынка для Таиланда, особенно в контексте текущей ситуации с выездным туризмом из России за рубеж, особенно в Европу. Он отметил усилия ТАТ по продвижению Таиланда как безопасного туристического направления круглый год и привлечению как новых, так и повторных туристов.

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Он также отметил значимость работы TAT в России, включая участие в различных мероприятиях, проводимых как в онлайн-среде, так и офлайн. Он упомянул о совместной работе с ведущими туроператорами и авиакомпаниями, в том числе «Аэрофлот - российские авиалинии», а также активность в сфере социальных сетей и организацию образовательных мероприятий для представителей СМИ и туристических компаний.

Заместитель главы ведомства также отметил новое правило безвизового въезда для россиян в Таиланд сроком до 90 дней, действующее с 1 ноября по 30 апреля 2024 года. Он подчеркнул важность российского рынка для Таиланда, отметив, что в 2023 году Россия стала пятым по величине туристическим рынком для Таиланда, посетившим королевство 1,2 млн россиян.