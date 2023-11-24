Новый год в Чечне: 5 идей для незабываемых каникул

Начать год с путешествия — лучшее решение для тех, кто любит яркие впечатления и активный отдых.

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Едем за открытиями в Чеченскую Республику, ведь здесь можно попробовать сразу все

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1. Полетать в трубе

У многих людей в списке заветных желаний значится «прыгнуть с парашютом». А вот профессиональные парашютисты отрабатывают свои полеты в чеченском Гудермесе — в центре воздушной подготовки GoodSky. Здесь установлена крупнейшая в Европе и одна из крупнейших в мире уникальная аэротруба. Ее диаметр — 5 метров, скорость потока воздуха — до 300 километров в час, в ней всегда комфортная температура и полная безопасность, поэтому летают в ней даже дети. Здесь можно в полной мере ощутить, что такое невесомость. Находится аэротруба в Российском университете спецназа, но открыта для всех желающих. Кстати, тут можно также пострелять из различного оружия и покататься на багги по пересеченной местности.

2. Побывать в «Сердце Чечни»

Побывать в Грозном и не зайти в главную мечеть республики — непростительно. Даже если вы не слишком интересуетесь архитектурой и устройством мусульманского храма, вы не сможете остаться равнодушным при виде этой красоты. Прототипом для «Сердца» послужила знаменитая стамбульская Голубая мечеть, а роскошные люстры своей формой напоминают о других исламских святынях: Каабе в Мекке и мечетях в Медине и Иерусалиме. Стены отделаны белым мрамором и украшены узорной росписью, в которую вплетены аяты из Корана с напылением из золота высшей пробы.

Не забываем, что мечеть расположена в самом центре Грозного, рядом с другими достопримечательностями города: Цветочным парком, высотным комплексом «Грозный-сити», набережной Сунжи. Все это можно обойти пешком, а после такой прогулки, конечно, не помешает подкрепиться.

3. Поесть шашлыков на «Шашлычной улице»

А значит, вам сюда — на улицу Южную, что неподалеку от рынка «Беркат». На улицу, где с 10 до 24 часов без праздников и выходных готовят самый вкусный в Грозном шашлык. Здесь есть несколько заведений, так что можно не бояться, что мест не будет. Общих залов нет — только кабинки. Местные приезжают сюда не людей посмотреть, себя показать, а вкусить настоящего мяса. Ну, можно еще запеченных овощей. Так что не ждите разнообразных гарниров, красивой подачи, особого обслуживания и спиртных напитков. Только мясо, только хардкор. Если не любите баранину — не беда, говяжий шашлык тоже очень популярен.

4. Поплавать с дельфинами

Если вы приехали в Чечню с детьми (и они хорошо вели себя весь год), вы обязательно должны сводить их в развлекательный комплекс «Грозненский дельфинарий», где можно не просто посмотреть шоу с морскими животными и сделать фото с ними, но и поплавать с дельфинами или просто на лодке, покататься на качелях-каруселях и испугаться при виде гигантских динозавров. При дельфинарии есть и конный клуб — взрослые и дети могут попробовать себя в роли наездников. Может быть, московских детей всем этим и не удивить, зато их родителей приятно удивят цены. Плавание с дельфинами, например, обойдется в 1,5 тысячи. О деталях договаривайтесь по телефону +7 (931) 555 55 96.

5. Покататься на лыжах