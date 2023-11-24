Названы главные мифы о Сочи у приезжих

Приехавшие в Сочи на постоянное место жительства россияне из других регионов часто имеют ошибочное представление о городе. Главные мифы у приезжих назвали эксперты агентства «Городской риелторский центр», материал есть в распоряжении «Ленты.ру».

Многие считают Сочи городом-праздником, однако такое мнение можно назвать верным только частично. Летом Сочи действительно становится оживленным, однако в межсезонье город превращается в более спокойный и уютный. По словам экспертов, в особенности это заметно с ноября по март.

Второе распространенное заблуждение — для выбора жилья в Сочи достаточного короткого визита. Специалисты рекомендуют останавливаться в городе не менее чем на 10 дней, а также изучать преимущества каждого микрорайона. Многие приезжие также считают, что местный рынок недвижимости не имеет подводных камней, но риелторы утверждают обратное.