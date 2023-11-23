Сколько стоит Новый год в отеле с Дмитрием Маликовым

Для тех, кто решит провести несколько новогодних дней не за тридевять земель, а в Подмосковье, выбор есть. Можно остановиться и в деревне хоббитов, и в комфортабельной гостинице с 25-метровым бассейном, и во французском замке. Правда, цены низкими не назовешь, да и свободные номера стремительно тают.

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Например, чтобы бросить якорь в конгресс-отеле комплекса «Русские Сезоны Курорт Пересвет» 4* (Сергиево-Посадский городской округ), где в новогоднюю ночь обещают кроме всех прочих чудес ледовое шоу и живой концерт Дмитрия Маликова, придется довольствоваться только номером «Семейный». Стоимость 4 ночей с 30 декабря по 2 января на двоих – 681 тыс. руб. В стоимость включен полный пансион и новогодний банкет. Справедливости ради, в других отелях комплекса – комфорт, спа и прочих – можно найти и варианты по другим ценам. Скажем номер «джуниор сьют твин» в парк-отеле с 29 декабря по 2 января (4 ночи) будет стоить 164,7 тыс. руб. на двоих. А бунгало площадью 30 квадратов с 2 по 8 января, т. е. на 6 ночей, пока еще реально забронировать за 420 тыс. руб.

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В отеле «Изумрудный лес» 5* (городской округ Клин) мест уже нет. Ближайшая для бронирования дата – 8 января. Номер делюкс обойдется в 18,9 тыс. на двоих в сутки (в декабре, кстати, аналогичный вариант стоит дороже – 21,15 тыс. руб.). Три ночи в парк-отеле Art Village Club 4* в деревне Голиково - с 31 декабря по 3 января - будут стоить как минимум 152 200 руб. на двоих.

Можно остановиться в резиденции «Жуковка» на Рублево-Успенском шоссе. Номер «джуниор сьют» стоит в дни январских каникул 24 тыс. руб. в сутки (в 2 раза дороже, чем в декабре), а «дабл рум сьют» с кроватью king size – 32 тыс. руб. И это при том что действует 14%-ная скидка.

Туристам также предлагается отправиться в La Ferme de Reve – французский замок в деревне Доношово (Коломенский городской округ). Здесь немного дешевле. Так, 2 ночи с 3 по 5 января можно забронировать за 19,8 тыс. руб. на двоих, а шале с тремя спальнями на шестерых – за 49,3 тыс. руб. Правда, нужно учитывать, что тариф невозвратный.

Тот, кто Франции предпочитает Византию, имеет шанс оценить комфорт в отеле «Царьград» 5* в деревне Спас-Тишино в Серпуховском городском округе. Хотя Византия влетит в копеечку. Например, «улучшенный стандарт» с 2 по 5 января – от 121,5 тыс. руб. (в декабре тот же номер стоит 27 тыс. руб. за 3 ночи). А коттедж «Сказка» – 810 тыс. руб. за 3 ночи. Успокаивает лишь то, что в доме могут разместиться до 20 человек.