Как провести новогодние праздники в Калининграде

Янтарный край вошел в число популярнейших среди россиян туристических направлений на новогодние праздники 2023-2024 года.

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Разбираемся, зачем стоит ехать в российскую Прибалтику и чего от нее ожидать.

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Как добраться до Калининграда

Самолетом

Самый простой способ попасть в Калининград - по воздуху. Местный аэропорт Храброво принимает и отправляет десятки самолетов в день. Больше всего - из Москвы и Петербурга, средняя цена авиабилета из обеих столиц туда-обратно на период с 25 декабря по 9 января - 17,6 тысячи рублей.

Автобусом

Из Храброво в Калининград можно доехать рейсовым автобусом за 110 рублей, он останавливается возле выхода из аэропорта и ходит через каждые сорок минут. В другие города, к сожалению, общественный транспорт из аэропорта не идет, придется добираться через Калининград либо брать такси.

Поездом

Морем до самого западного региона России рядовому гражданину не дойти: пассажирских кают на паромах на линии Петербург-Калининград практически нет. Автомобильный путь в Калининград сейчас фактически закрыт для массового туриста, так что по суше сюда можно добраться только по железной дороге. И это - отличная возможность прочувствовать на себе, что такое эксклав, отделенный от основной территории страны тремя государственными границами.

Для поездки в Янтарный край на поезде необходим загранпаспорт, а ехать таким путем могут только граждане России (остальным нужна Шенгенская виза). Прямо в поезде пассажиру литовский консульский работник выдаст транзитную "эрзац-визу" - УПД-ЖД (упрощенный проездной документ на железной дороге), а для этого при покупке билета необходимо по требованию литовской стороны заполнить электронную форму анкеты, распечатать ее и отдать персоналу поезда. Именно поэтому купить билет в Калининград нельзя позднее чем за 28 часов до отправления поезда - требуется время на проверку данных пассажира. Проезд до Калининграда в купе из Москвы стоит от 3500 рублей, из Петербурга - 4700.

Где поселиться в Калининграде

Наплыв туристов на новогодние праздники отельеры традиционно встречают повышением цен. Двухместный стандарт уровня "четыре звезды" в центре Калининграда трудно будет найти меньше чем за 9 тысяч в сутки, не дешевле в отелях на побережье. Отель попроще и подальше от центра можно еще найти за две-три тысячи за ночь.

Российская Газета

Койку в неплохом хостеле недалеко от центра Калининграда можно найти за 500 рублей в сутки. Аренда однокомнатных квартир на новогодние каникулы начинается от двух тысяч на окраине до 3-4 тысяч ближе к центру.

Чем заняться

Посетить новогодний фестиваль

В Калининграде в этом сезоне впервые пройдет новогодний фестиваль "Зимние каникулы на Балтике" - с 25 декабря по 8 января. Полной программы пока нет, но местное Минкультуризма обещает ледовое шоу Ирины Слуцкой и выступление известных диджеев на катке стадиона "Балтика". На площадках Калининграда выступят поэт Влад Маленко, оперная певица Дарья Давыдова. Будут организованы показы фильмов. В Кафедральном соборе на острове Канта состоится спектакль "Рождественские истории" по сюжетам известных сказок. Большинство мероприятий пройдет бесплатно.

Увидеть главную елку

Главную елку Калининграда устанавливают в начале декабря на площади Победы. Здесь будет много симпатичного светящегося декора, но праздничных гуляний - не ждите, и вообще в саму новогоднюю ночь никаких организованных массовых мероприятий в Калининграде в последние годы не проводят.

Российская Газета

Посетить гуляния, ярмарки и фестивали

А вот с 1 января начнутся гуляния, ярмарки, стрит-фуд фестивали, так что аромат глинтвейна, кренделей с корицей и жарящихся на огне колбасок будет витать по всему городу.

Самое популярное место - остров Канта, площадь перед Кафедральным собором.

В курортном Светлогорске, как правило, в начале января проходит фестиваль зимних напитков - безалкогольных, но согревающих: различные сорта чая, глинтвейн, пунш, кофе по экзотическим рецептам.

Самым ярким городом обычно становится другой приморский курорт - Зеленоградск. Здесь традиционно объявляется конкурс среди предпринимателей на лучшее новогоднее оформление торговой точки или общепита, так что центр города, помимо знаменитых зеленоградских котиков, украсят соперничающие в оригинальности декораторы. А на стене здания на Курортном проспекте каждые полчаса проецируют эффектное лазерное шоу.

Покататься на коньках и на велосипеде

Любители покататься на коньках обязательно найдут каток - в Калининграде их несколько. Скорее всего удастся посмотреть на город и порт с воды - прокатиться на туристическом кораблике. Они обычно ходят по реке Преголя и зимой, швартуются у причала музея Мирового океана и в Рыбной деревне. К слову, и на велосипеде зимой в Калининграде вполне можно ездить - например, проехать по велодорожке вдоль моря от Зеленоградска до Светлогорска, велопрокат работает.

Изучить фортовый пояс Кенигсберга

Можно изучить фортовый пояс Кенигсберга - знаменитые фортификационные сооружения, для этого лучше всего подходит музеефицированный 11-й форт "Денхофф" или прогулка по Литовскому валу мимо казармы "Кронпринц" и бастиона "Грольман".

Найти всех семерых хомлинов

Российская Газета

А можно пройти своеобразный квест и найти всех семерых хомлинов - эти маленькие бронзовые фигурки сказочных человечков, придуманных калининградской художницей Наталией Шевченко, сидят в самых туристических местах: у Кафедрального собора, музея янтаря, зоопарка. Будет время - заодно загляните и в мастерскую, где изготавливают хомлинов, она находится в Астрономическом бастионе.

Испытать удачу в казино и посетить старый город

Кого-то потянет испытать удачу в казино - в Калининградской области работает одна из четырех игорных зон России. А кто-то пойдет искать следы старого Кенигсберга в исторических районах Амалиенау или Марауненхоф, где сохранилась немецкая планировка, брусчатка, красивые виллы с черепичными крышами. В Калининграде как такового исторического центра нет, он был разрушен англо-американскими бомбардировками в 1944 году и позднее застроен "хрущевками", так что старый город - только на окраинах. Но в городах области, таких как Черняховск, Гвардейск, Гусев, Советск, Правдинск, Железнодорожный дух времени сохранился, поэтому там часто снимают кино.

Куда сходить в Калининграде

Более классическую культурную программу себе тоже можно организовать на любой вкус.

Послушать орган

Орган под готическими сводами можно послушать не только в Кафедральном соборе на острове, но и в областной филармонии - она располагается в здании бывшей немецкой кирхи Святого семейства, и в старинной католической капелле "Дева Мария - Звезда моря" в Светлогорске, где сейчас частный органный зал.

Посетить музеи

Топовые музеи Калининграда - крупнейший в стране комплексный морской музей Мирового океана, музей янтаря в старинной фортовой башне "Дона", музей Канта в Кафедральном соборе, у стены которого и захоронен знаменитый основоположник немецкой классической философии. Областной историко-художественный музей, расположенный в бывшем кенигсбергском Штадтхалле на берегу Нижнего пруда, создал обширную экспозицию по истории региона. А в музее изобразительных искусств, который занимает здание Кенигсбергской фондовой биржи, богатые фонды и очень интересные временные и постоянные выставки.

Побывать на спектаклях областного драматического театра

Не стоит обходить вниманием старейшее учреждение культуры региона - областной драматический театр, в классическом стиле, с красивым свежеотремонтированным залом. В последних числах декабря здесь пройдут два моноспектакля калининградца Евгения Гришковца и впечатляющая программа рок-хитов в исполнении Калининградского симфонического оркестра, в начале января - детские сказки и самые популярные спектакли из репертуара.

Сходить с ребенком в кукольный театр

Можно сходить с ребенком в кукольный театр - очень атмосферный, расположенный в старинной кирхе, или в старейший в России зоопарк, небольшой, но очень уютный и с интересной коллекцией животных.

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Что посмотреть в городах Калининградской области

Главные центры притяжения туристов - приморские города: Зеленоградск и Светлогорск, в меньшей степени Пионерский, а также Янтарный, где находится янтарный комбинат- единственное в мире предприятие по промышленной добыче солнечного камня и недавно открылся динопарк. Кроме того, популярны такие достопримечательности, как Куршская коса, высота Эфа и танцующий лес.

В главной базе Балтийского флота - Балтийске можно увидеть военные корабли и плавающих между ними лебедей, посетить Морской собор, музей Балтийского флота, цитадель Пиллау, переправиться на пароме на Балтийскую косу, самую западную географическую точку России.

На "неморских" направлениях тоже есть много интересного. В Гвардейске идет реставрация тевтонского замка XVI века Тапиау, который веками был тюрьмой, а сейчас открыт для посетителей. В Правдинске стоит осилить подъем на колокольню бывшей кирхи Фридланда, в Советске - бывшем Тильзите, где российский император Александр I подписал Тильзитский мир с Наполеоном, увидеть исторический мост королевы Луизы на границе с Литвой.

В поселке Некрасово понравится и детям, и взрослым - в рыцарском замке Шаакен XIII века, в котором останавливался сам Петр I, можно побывать на экскурсиях в сыроварне и продегустировать сыр, марципан и шоколад из соседней фабрики. А еще здесь можно примерить средневековые наряды, попить чай или глинтвейн в местной таверне и пострелять из лука.

Если больше интересуют викинги, чем рыцари - в окрестностях поселка Романово есть поселение викингов Кауп. На новогодних выходных здесь устраивают праздники в тематике раннего Средневековья, во время которых можно пометать топор, пострелять из лука, постичь азы кузнечного дела и погадать на рунах. А также увидеть древний обряд - сжигание йольского полена.

В поселке Ильичево сохранилась немецкая школа Вальдвинкель, в здании которой работает музей. В первом его зале расскажут историю этих мест, а во втором - окажетесь в воссозданном классе немецкой школы 1930-х годов и почувствуете себя, как на настоящем уроке.

В поселке Чистые Пруды - музей Кристионаса Донелайтиса, величественная древняя кирха и домик пастора, где "литовский Пушкин" написал свою знаменитую поэму "Времена года". Сами калининградцы выбирают для поездок выходного дня поселок Железнодорожный - полюбоваться, в какой кукольный городок он превратился после капремонта исторических домов. Или город Неман - посмотреть, как идет восстановление тевтонского замка Рагнит и побывать на дегустации в местной сыроварне.

Российская Газета

Как перемещаться по Калининградской области

Большим спросом у путешественников, особенно желающих посетить малоизвестные и отдаленные достопримечательности Янтарного края, пользуется аренда и каршеринг автомобилей. Хотя компаний, предоставляющих такие услуги, немало, лучше озаботиться поиском машины заранее, в пиковые туристические сезоны спрос превышает предложение.

Практически в любой населенный пункт Калининградской области можно доехать автобусом, они отходят с автовокзала, находящегося рядом с Южным железнодорожным вокзалом, и делают остановки по городу, расписание здесь.

Выбор железнодорожных маршрутов по Калининградской области гораздо меньше, но все же во многие города можно добраться и поездом, с Южного либо Северного железнодорожных вокзалов, расписание здесь.

Ну и, разумеется, такси никто не отменял, в регионе работают все основные российские агрегаторы. Как вариант, можно найти индивидуального гида, который на своей машине отвезет вас в любую точку по вашему желанию, все расскажет и покажет, на марке-плейсах большой выбор таких услуг. А большинство туристов идет самым легким путем и выбирает организованные автобусные экскурсии.

Как одеваться в Калининграде

Вы наверняка не раз услышите здесь фразу: "Вам не нравится калининградская погода? Подождите 15 минут, и она переменится". Зимняя калининградская погода непрогнозируема и полна сюрпризов (как, впрочем, и летняя, и любая другая), она может измениться не раз в течение дня.

В последние несколько лет средние температуры конца декабря - начала января не выходят из диапазона минус два - плюс пять, да и в целом январские температуры ниже минус десяти опускаются не часто.

А вот ветер и дождь или мокрый снег - обычное явление. Поэтому непродуваемая одежда из влагоотталкивающих тканей с капюшоном предпочтительнее шубы или шерстяного пальто, зонт и дождевик обязательны.

Где поесть в Калининграде

В Калининграде и крупных городах области преобладают заведения европейской кухни, кавказских и восточных специалитетов придется поискать, азиатская представлена в основном фаст-фудом (он, кстати, везде очень качественный). Кенигсбергские клопсы и другие немецкие блюда подают во многих ресторанах, в том числе и немецкой кухни, а вот литовские цеппелины или польский бигос с фляками можно найти буквально в единичных заведениях.

Выбор на все вкусы и кошельки, от незатейливых заведений формата столовых, где можно сытно поесть рублей на триста, до пафосных ресторанов авторской кухни, где цены за блюдо стартуют от 600-800.

В центре Калининграда и курортных городах масса кофеен, цена стандартного капучино - от ста до 160 рублей. Можно уютно посидеть в тепле, можно перекусить на ходу - вполне вкусный панини или броттен, хот-дог, порцию пончиков или блин с начинкой быстро приготовят в многочисленных уличных точках рублей за 150-200.

Российская Газета

Какие сувениры привезти из Калининграда

Янтарь - символ региона - представлен во множестве магазинов и ларьков в самых разных видах: от сторублевых брелочков до авторских украшений, статуэток и картин стоимостью в десятки тысяч рублей. А также в виде янтарной косметики - мыла, скрабов, кремов. А если повезет, мелкие кусочки солнечного камня можно собрать самим совершенно бесплатно - во время прогулки по морскому пляжу. Чаще всего янтарь кидает на Балтийской косе, в Балтийске, Пионерском и Янтарном.