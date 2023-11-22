Стоимость проживания в российских отелях повысилась на 8-14% с начала года. При этом в отелях «четыре» и «пять» звезд проживание подорожало почти на 14%. Об этом пишут «Аргументы и факты» со ссылкой на министра экономического развития Максима Решетникова.