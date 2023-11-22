Стоимость проживания в российских отелях повысилась на 8-14%
Стоимость проживания в российских отелях повысилась на 8-14% с начала года. При этом в отелях «четыре» и «пять» звезд проживание подорожало почти на 14%. Об этом пишут «Аргументы и факты» со ссылкой на министра экономического развития Максима Решетникова.
По его словам, на ценах сказывается дефицит гостиниц при повышенном спросе. Министр призвал наращивать номерной фонд.
По подсчетам Росстата, за последние девять месяцев в стране введено в эксплуатацию 10 тысяч новых номеров. Прирост относительно итогов прошлого года составляет 40%.