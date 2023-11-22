Туристов призвали оповещать МЧС о восхождении в горы

Туристам, планирующим восхождение в горы, необходимо информировать об этом МЧС, заявил министр экономического развития России Максим Решетников на совещании c президентом страны Владимиром Путиным . Он отметил, что это позволит при необходимости оказать помощь. По его словам, которые приводит ТАСС, будет проведена дополнительная кампания по информированию населения.

Договорились, что усилим информирование туристов о необходимости регистрироваться в МЧС, проведем дополнительную информационную кампанию. Хочется всех призвать, кто идет в горы: надо информировать МЧС, чтобы они понимали, где вы находитесь, и при необходимости могли оказать экстренную помощь, — сказал Решетников.

Также на совещании Владимир Путин выразил обеспокоенность ситуацией с большой нехваткой мест в российских гостиницах на зимний туристический сезон. По его словам, это может привести к росту цен. Он обратился к Решетникову с вопросом о дальнейших действиях правительства в связи со сложившейся ситуацией. Президент подчеркнул, что в России имеются «хорошие и большие» программы по поддержке внутреннего туризма, однако проблема горнолыжного сезона требует решения.