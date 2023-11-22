Более 50 километров горнолыжных трасс появится на российских курортах в новом зимнем сезоне
Горнолыжный отдых - одно из динамично растущих направлений внутреннего туризма. Сегодня в 68 регионах страны насчитывается около 250 стабильно функционирующих горнолыжных курортов, протяженность трасс только на крупных из них составляет порядка 500 километров. Общая протяженность зон для катания в стране уже превысила 1,5 тысячи километров.
"За этот и следующий год на российских горнолыжных курортах число трасс увеличится, по нашим оценкам, на 50 километров. В этом сезоне открываются новые горнолыжные курорты в Пермском крае: на курорте "Белогорье" будут введены четыре трассы, новые трассы появятся на курортах в Самарской и Тверской областях. На курорте "Хехцир" в Хабаровском крае появится 22 километра трасс. Большой виток развития ожидают курорты Северного Кавказа, Алтая, Урала, Сахалина, Мурманской области", - отметила заместитель председателя правления Ассоциации горнолыжных комплексов, территорий и сервиса Светлана Данилина.
Новые зоны для катания появятся в том числе на курорте Большой Вудъявр в Мурманской области, четыре новые трассы, в числе которых одна - для вечернего катания, откроются в кузбасском Шерегеше, увеличение зоны катания и количества трасс планируется в новом сезоне и на курорте Манжерок на Алтае. Серьезное развитие ожидает уральский курорт "Аджигардак" и "Губаха" в Пермском крае.
"По нашим оценкам, рост туристического потока на горнолыжные комплексы в сезоне-2023/2024 составит 15 процентов. Это обусловлено созданием новых туристических продуктов, в том числе большое внимание уделяется круглогодичности курортов и развитию на их территории экотрендов, например созданию экотроп и экогостиниц. По опросу руководителей горнолыжных комплексов, в этом году бронирование на новый год и на новогодние праздники значительно выше по сравнению с прошлым годом, когда номера "допродавали" буквально за один-два дня до начала новогодних каникул. У многих курортов загрузка 95-100 процентов на высокий сезон - 2023/2024. Также мы ожидаем прироста иностранных туристов за счет безвизового режима с Китаем и развития дружеских связей с курортами Казахстана, Узбекистана, Азербайджана и Армении, а также благодаря созданию Евразийского альянса горных курортов (ЕАГК) и единого календаря мероприятий", - прокомментировала заместитель председателя правления Ассоциации горнолыжных комплексов, территорий и сервиса Светлана Данилина.
Справка
По данным Ассоциации горнолыжных комплексов, территорий и сервиса, общая численность ГЛК в России - около 400, из которых 150 - крупные и средние, 250 - стабильно функционирующие (расположены в 68 субъектах РФ).