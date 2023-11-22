Более 50 километров горнолыжных трасс появится на российских курортах

"По нашим оценкам, рост туристического потока на горнолыжные комплексы в сезоне-2023/2024 составит 15 процентов. Это обусловлено созданием новых туристических продуктов, в том числе большое внимание уделяется круглогодичности курортов и развитию на их территории экотрендов, например созданию экотроп и экогостиниц. По опросу руководителей горнолыжных комплексов, в этом году бронирование на новый год и на новогодние праздники значительно выше по сравнению с прошлым годом, когда номера "допродавали" буквально за один-два дня до начала новогодних каникул. У многих курортов загрузка 95-100 процентов на высокий сезон - 2023/2024. Также мы ожидаем прироста иностранных туристов за счет безвизового режима с Китаем и развития дружеских связей с курортами Казахстана, Узбекистана, Азербайджана и Армении, а также благодаря созданию Евразийского альянса горных курортов (ЕАГК) и единого календаря мероприятий", - прокомментировала заместитель председателя правления Ассоциации горнолыжных комплексов, территорий и сервиса Светлана Данилина.