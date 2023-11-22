Тревел-блогер перечислила нестандартные места для встречи Нового года

Тревел-блогер Наталия Ансталь перечислила нестандартные места для встречи Нового года в России. Она отмтеила, что чаще всего туристы выбирают Москву, Сочи, Карелию, Подмосковье.

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— Нестандартным направлением станет Екатеринбург. Также можно поехать в Крым по низким зимним ценам, встретить Новый год на берегу моря, — отметила она в комменатрии NEWS.ru.

Также можно посетить российский уголок в Европе — Калининград. Кроме того, эксперт посоветовала поехать в Минск, это направление является довольно бюджетным на новогодние праздники.

Анталь добавила, что если человек живет в Москве или Подмосковье, а ехать никуда не хочется, можно рассмотреть подмосковные СПА, парк-отели.

До этого стало известно, что администрация Санкт-Петербурга выделит 4,2 миллиона рублей из городского бюджета на изготовление сувенирной продукции для привлечения туристов. Целью этого аукциона является продвижение и укрепление имиджа Санкт-Петербурга в качестве туристического центра, передает издание argumenti.ru.