Названы нестандартные места в РФ для встречи Нового года

Большинство россиян рассматривают Алтай, Карелию, Сочи, но нестандартным направлением станет Екатеринбург. Также можно поехать в Крым по низким зимним ценам, встретить Новый год на берегу моря. Можно посетить наш российский уголок в Европе — Калининград. Если живете в Москве или Подмосковье, а ехать никуда не хочется, можно рассмотреть подмосковные спа, парк-отели. Можно поехать в Минск, навестить белорусов, посмотреть, как они отмечают Новый год, — добавила Ансталь.