Где встретить самый незабываемый Новый год-2024

Вы уже выбрали место для встречи Нового года? А зимние каникулы где проведете? Если еще не решили, то непременно стоит рассмотреть Алтай. Ведь это то самое место, где сказка превращается в реальность, а мечты об идеальном отпуске сбываются.

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Алтай прекрасен в любое время года, но зимой он становится просто волшебным. Еловые лапы, укутанные снежным покрывалом, завораживающие своей красотой и величием горы, сверкающие на солнце скованные льдом реки, пьянящий своей чистотой воздух, мистика и реальность. Все это и многое другое влечет туристов на горный Алтай, в село Чемал. Говорят, что именно там можно активизировать скрытые ресурсы организма, заложить основы долголетия, снять энергетические блоки.

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Добраться до Чемала от Горно-Алтайска, Барнаула и Новосибирска, куда летают самолеты из Москвы, можно всего за несколько часов на машине или автобусе. Отметим, что дорога, проходящая по Чуйскому и Чемальскому трактам, отличается не только хорошим качеством покрытия, но прекрасными видами за окном. И вот приключение начинается…

Остановиться в Чемале можно в одном из многочисленных отелей. Выбрать можно, к примеру, "Марьин остров", первый в республике экокурорт с 20-летней историей, где умело сочетают знания традиционной многовековой восточной и народной алтайской медицины с целебным потенциалом природы. При этом аутентичная инфраструктура там гармонично соседствует со всеми благами цивилизации, а из панорамных окон открывается роскошный вид.

Сюда едут желающие насладиться традиционной алтайской кухней, попариться в бане по-черному или по-белому, ну и, конечно, оздоровиться. Популярны у туристов алтайские панты и коллаген, местные травы и аромамасла. Говорят, такие путешествия благотворно воздействуют на суставы и позвоночник, на мужской и женский организм, детей успокаивают, а пожилым даруют новые силы.

После завтрака можно пройти спа-процедуры или массаж или же отправиться на одну из многочисленных экскурсий. Красот в округе хоть отбавляй, а климат в Чемальской долине настолько мягкий, что приключение не покажется утомительным. Температура здесь не опускается слишком низко, а благодаря большому количеству солнечных дней радость доставят пешие прогулки, а также катание на снегоходах и лыжах.

Например, можно взобраться на гору Верблюд, даже внешне напоминающую двугорбого. С ее макушки видны окрестные горы Бешпек, Мраморная, Крестовая, и ворота Сартакпая, и резкие изгибы реки Катуни, и водохранилище, и сам поселок Чемал.

Влечет гостей Алтая и мистическое место - долина горных духов, которая считается их обиталищем, а также небольшое горное ущелье, по дну которого протекает ручей Че-Чкыш. В урочище находится водопад и три пещеры, а также горный родник, где можно набрать воды.