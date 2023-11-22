Названы самые популярные направления у россиян на новогодние праздники

У жителей России вырос спрос на поездки по стране. Причем стали чаще бронировать автомобильные туры. Где россияне собираются провести новогодние каникулы, «ФедералПресс» рассказали в пресс-службе «Авито».

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«C развитием внутреннего туризма все больше россиян делают выбор в пользу путешествий по стране на автотранспорте с водителем. В этом году интерес к экскурсионным поездкам и услугам автогидов на новогодние праздники вырос в полтора раза (+58 %)», – отметила Евгения Лазарева, руководитель категории «Транспортные услуги» на «Авито Услугах».

Отмечается, что автомобильные поездки удобны в тех случаях, если путешественникам по пути к месту отдыха хочется посмотреть достопримечательности в других городах – перевозчики могут проехаться по главным туристическим местам.

По данным «Авито», россияне стали чаще бронировать туры на горнолыжные курорты, например, на Красной Поляне и в поселке Шерегеш. Также большой интерес вызывают поездки в Великий Устюг и Карелию. При этом зимой не менее интересны туры в Сочи, Абхазию и Тбилиси.

«Самое популярное направление в январские выходные у россиян – север. Больше всего на этом направлении спрос вырос на поездки в Великий Устюг – посетить Деда Мороза в новогодние каникулы хотят почти в четыре раза больше (+287 %) россиян, чем в прошлом году», – сообщают аналитики.

Причем больше всего отправиться в зимнюю сказку хотят жители Ростова, а также москвичи и челябинцы.

На втором месте по популярности оказалась Красная Поляна – спрос на нее увеличился на 144 %. Краснодарским курортом заинтересованы больше всего москвичи, а также жители Казани и Ростова-на-Дону.