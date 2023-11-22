«Сильно пахнет канализацией». Турист — о популярном курорте в России

Россиянин побывал в поселке Сукко и рассказал, что его разочаровал отдых на популярном курорте Краснодарского края. Своим мнением он поделился с изданием «Тонкости туризма».

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В первую очередь путешественник заметил, что Сукко называют прибрежным курортом с чистым можжевеловым воздухом.

«Я бы поспорил: мало того, что машин много, так еще в некоторых местах сильно пахнет канализацией», — такой фразой описал он свои впечатления.

Турист добавил, что дорога до моря завалена мусором и заставлена автомобилями, а пляж в поселке маленький и грязный. Из мест для досуга на курорте, по словам автора отзыва, — только пара кафе.

«Просто погулять в Сукко почти негде, только до моря сходить и в гору подняться, — пожаловался россиянин. — Есть большая центральная улица, но она вся усеяна стройками и заброшенными зданиями».

Он подчеркнул, что развлечения для туристов находятся в соседней Анапе, однако добраться до города можно только на переполненном автобусе или на такси за 600 рублей.