Организованный тур по Батарейной сопке откроется в Чите
Уникальный туристический проект «Открой Забайкалье» стартовал в Чите, об этом корреспонденту ZAB.RU рассказал директор автономной некоммерческой организации «Центр развития туризма» Юрий Скоробогатов.
Сам проект разбит на несколько этапов, по замыслу организаторов он постепенно охватит все туристические маршруты региона. Первым этапом проекта станет организация туров по Батарейной сопке на восточной окраине Читы.
«В Забайкалье много уникальных, интересных в туристском плане мест, некоторые из них находятся в шаговой доступности, но далеко не все жители региона о них знают, кроме того, на сегодняшний день нет единой систематизации маршрутов с описанием. Мы будем работать именно в этом направлении», - рассказал Юрий Скоробогатов.
Развитие проекта, по мнению организаторов, позволит развивать не только внутренний туризм, но и въездной, учитывая географическое положение Забайкальского края.
Напомним, по итогам летнего сезона 2023 года, Забайкальский край вошел в пятерку лидеров по росту привлекательности для туристов.