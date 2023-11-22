Организованный тур по Батарейной сопке откроется в Чите

«В Забайкалье много уникальных, интересных в туристском плане мест, некоторые из них находятся в шаговой доступности, но далеко не все жители региона о них знают, кроме того, на сегодняшний день нет единой систематизации маршрутов с описанием. Мы будем работать именно в этом направлении», - рассказал Юрий Скоробогатов.