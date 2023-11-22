Стало известно, куда поедут семейные россияне в новогодние праздники

Аналитики « Яндекс Путешествия» выяснили, что в период новогодних каникул — с 30 декабря 2023 года по 7 января 2024 года — большинство россиян с детьми бронировали поездки по России.

Сообщается, что в топ-10 направлений по бронированиям отелей в этот период вошли Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Казань, Нижний Новгород, Анапа, Калининград, Екатеринбург, Выборг и Зеленоградск. При этом самой высокой среди городов, вошедших в топ-10 по бронированиям, оказалась цена одной ночи в Выборге — 11170 руб. На втором месте Сочи с 11072 руб. Третье место занял Зеленоградск с 8206 руб. за ночь.