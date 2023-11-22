В Казани увеличился спрос на туристические автопоездки в новогодние праздники

В Казани более, чем на треть — на 37% — увеличился спрос на транспортные перевозки для туристов и автомобильные путешествия с водителем в период новогодних каникул. Об этом узнали эксперты "Авито Услуг".

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Больше всего у казанцев интерес вырос к путешествиям на Красную Поляну (+486%) и в Абхазию (+114%).

Одно из самых популярных направлений на январских праздниках у россиян — север. Чаще всего ездят в Великий Устюг — к Деду Морозу в новогодние каникулы хотят почти в четыре раза больше (+287%) россиян, чем в прошлом году.

Ради атмосферы новогодней сказки россияне готовы отправиться и в Карелию — туда спрос вырос на 50% по сравнению с прошлым годом.

А планирующие путешествия в сочельник и Рождество выбирают поездки в Краснодар — спрос на них по стране в этом году вырос на 5%.

Самым популярным направлением для любителей активного отдыха у россиян стала Красная Поляна — спрос на туристические поездки на этот курорт выросли на 144% по сравнению с прошлым годом. Популярность пользуются и курорты в Приэльбрусье (+90%) и поселке Шерегеш в Кемеровской области (+82%).