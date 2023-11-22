«Возвращаться не хочется». Туристка описала поездку в Геленджик

Прожившая пять лет в Геленджике россиянка пожаловалась на изнуряющую жару, подачу воды по расписанию, мусор и бездомных людей на улицах. Своим отзывом она поделилась с порталом «Тинькофф Журнал».

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«Скорее предпочту мерзнуть зимой, не видеть Черное море летом и есть меньше фруктов. Я настолько устала от этих мест, что возвращаться даже ненадолго не хочется», — такими фразами описала свою поездку читательница издания.

Путешественница призналась, что во время курортного сезона ей хотелось сбежать из города от большого количества людей, грохочущей отовсюду музыки и сильной жары. Кроме того, ей было тяжело из-за того, что водопроводную воду давали только на несколько часов в день.

Россиянка также рассказала, что сталкивалась с хамством со стороны местных жителей.

«Например, когда я ничего не выбрала в одном магазине одежды, мне крикнули вслед, что я только все потрогала и ушла. Ассистентка моего стоматолога в Геленджике не стеснялась обсуждать меня во время процедур и крайне странно шутить», — пояснила она.

Читательница добавила, что ей часто приходилось видеть на улицах бездомных людей и животных, а также переполненные мусорные баки.

«Летом это особенно противно из-за запахов гниющих на жаре отходов», — заметила россиянка.