В Иркутской области, возле Байкала, создают новую особо охраняемую природную зону
По данным пресс-службы правительства региона, особо охраняемая региональная природная территория получит название «Таловский озерно-болотный комплекс». РЖД выделили в рамках значимого природоохранного проекта финансирование для комплексного экологического обследования территории. Последнее позволило придать данной территории соответствующий правовой статуса.
Ученые провели оценку природных нюансов на базе госреестров и информации от органов исполнительной власти региона. Всего экологами проведено пять полевых выходов для подтверждения биологического разнообразия будущей заповедной территории.
Обнаружено 236 видов редких птиц, которые живут, зимуют и проводят гнездование на озерах. Минприроды Иркутской области уже получило обновленные сведения, которые помогут в сохранении экологии Байкала.