Возле Байкала, создают новую особо охраняемую природную зону

По данным пресс-службы правительства региона, особо охраняемая региональная природная территория получит название «Таловский озерно-болотный комплекс». РЖД выделили в рамках значимого природоохранного проекта финансирование для комплексного экологического обследования территории. Последнее позволило придать данной территории соответствующий правовой статуса.

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Ученые провели оценку природных нюансов на базе госреестров и информации от органов исполнительной власти региона. Всего экологами проведено пять полевых выходов для подтверждения биологического разнообразия будущей заповедной территории.