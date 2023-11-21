Новый год на Байкале обойдется туристам минимум в 30 тысяч рублей

Стоимость новогоднего тура на Байкале обойдется туристам минимум в 30 тысяч рублей. Об этом сообщает издание "Иркутск онлайн".

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На данный момент, стоимость авиабилетов в Иркутск из Москвы или Санкт-Петербурга стартует от 23 тысяч рублей в одну сторону.

При этом трехдневный тур на Байкале стоит 9,5 тысяч рублей без учета питания, проживания и перелетов. В программе трехдневного тура – посещение смотровых площадок и достопримечательностей: сад камней, скальный комплекс Трезубец и других.