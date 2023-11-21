Новый год на Байкале обойдется туристам минимум в 30 тысяч рублей
Стоимость новогоднего тура на Байкале обойдется туристам минимум в 30 тысяч рублей. Об этом сообщает издание "Иркутск онлайн".
На данный момент, стоимость авиабилетов в Иркутск из Москвы или Санкт-Петербурга стартует от 23 тысяч рублей в одну сторону.
При этом трехдневный тур на Байкале стоит 9,5 тысяч рублей без учета питания, проживания и перелетов. В программе трехдневного тура – посещение смотровых площадок и достопримечательностей: сад камней, скальный комплекс Трезубец и других.
Существует и однодневные туры, которые гиды проводят каждый день с 31 декабря по 5 января. Такие туры проходят по маршруту Иркутск – "Тальцы" – Листвянка – Иркутск и стоят 6,5 тысяч рублей.
Ранее "Рамблер" рассказывал, сколько туристов бронируют туры в последний момент.