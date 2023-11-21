В Домбае на новогодние праздники забронировано 96% номеров в отелях

На курорте «Домбай» в Карачаево-Черкесии забронировано 96% номеров на новогодние каникулы. В туркомплексе ожидается 100-процентная заполняемость.

«На сегодняшний день процент бронирования по курорту „Домбай“ составляет 96%. По прогнозам, на новогодние каникулы он будет 100%», — рассказал ТАСС министр туризма и курортов КЧР Расул Текеев.

Он также отметил, что на курорте есть 9 канатных дорог, 12 горнолыжных трасс протяженностью более 25 км, а также 7 тысяч койко-мест размещения.