«Аэрофлот» на новогодний период ввел дополнительные рейсы на Дальний Восток

Авиакомпания «Аэрофлот» ввела 42 дополнительных рейса на период предпраздничных дней и новогодних каникул из Москвы во Владивосток, Южно-Сахалинск, Петропавловск-Камчатский, Хабаровск и Магадан. Об этом сообщил перевозчик.

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Отмечается, что с 25 декабря 2023 года по 8 января 2024 из аэропорта «Шереметьево» во Владивосток будет до 21 рейса в неделю, Хабаровск - до 20 рейсов в неделю, Петропавловск-Камчатский - до 11 рейсов, Южно-Сахалинск - до 13 рейсов, в Магадан - до шести рейсов в неделю.