Стартовало раннее бронирование российских курортов у туроператоров

У туристических операторов началось раннее бронирование российских курортов, к числу которых относится Крым, Краснодарский край и Абхазия. Сейчас скидки на оформление путевок достигают 25–30 процентов. Об этом во вторник, 21 ноября, сообщили в Ассоциации туроператоров России.

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Аналитики не исключают, что на фоне повышенного спроса акция от туроператоров может досрочно подойти к завершению. Соответствующее решение будет мотивировано показателями продаж, которые уже на текущий момент превышают прошлогоднюю статистику.

— Пока по Крыму небольшие объемы продаж. Они в 10 раз меньше, чем по Краснодарскому краю, и в 9 раз меньше, чем по Абхазии, — рассказал генеральный директор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин.

По данным директора по внутреннему рынку компании Coral Travel Алены Громовой, сейчас в активном темпе происходит бронирование курортов Краснодарского края, которые оформляют вплоть до октября 2024 года, следует из информации ассоциации.