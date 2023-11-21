Стартовало раннее бронирование российских курортов у туроператоров
У туристических операторов началось раннее бронирование российских курортов, к числу которых относится Крым, Краснодарский край и Абхазия. Сейчас скидки на оформление путевок достигают 25–30 процентов. Об этом во вторник, 21 ноября, сообщили в Ассоциации туроператоров России.
Аналитики не исключают, что на фоне повышенного спроса акция от туроператоров может досрочно подойти к завершению. Соответствующее решение будет мотивировано показателями продаж, которые уже на текущий момент превышают прошлогоднюю статистику.
— Пока по Крыму небольшие объемы продаж. Они в 10 раз меньше, чем по Краснодарскому краю, и в 9 раз меньше, чем по Абхазии, — рассказал генеральный директор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин.
По данным директора по внутреннему рынку компании Coral Travel Алены Громовой, сейчас в активном темпе происходит бронирование курортов Краснодарского края, которые оформляют вплоть до октября 2024 года, следует из информации ассоциации.
Недавно в пресс-службе Российского союза туриндустрии назвали самое дорогое направление для отдыха в новогодние праздники для россиян. Там подчеркнули, что на данный момент средняя стоимость новогоднего отдыха в стране за 2023 год и так выросла на 8,4 процента.