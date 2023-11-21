В Северной Осетии открыли экодеревню, где туристов учат доить коров

В агроэкодеревне, которая открылась недалеко от североосетинского селения Дзуарикау, у туристов ранний подъем - в 05.30: им надо идти доить коров, а затем кормить телят. После завтрака - работа в цехе по производству сыра или пекарне, где делают осетинские пироги. И в обед курортники попробуют все те блюда, которые приготовили под руководством опытных наставников.

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А вечером в специальном домике для общих сборов - Арт хурон (переводится с осетинского как "Солнечный круг") - гостей будут учить национальным песням и танцам, а также интересным, но позабытым детским играм, в которые маленькие горцы играли еще 300 лет назад, когда не было компьютеров и интернета.

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Да, туристы платят деньги, чтобы их заставляли работать. Главная задача этого необычного проекта - позволить людям отдохнуть от городской суеты, почувствовать истинное единение с природой, приобщиться к сельской жизни и, самое важное, - сблизить всех членов семьи. В том числе дать возможность родителям больше общаться с детьми. Для этого шале, в которых поселят гостей, построены по принципу студии - без отдельных изолированных комнат. Гостиная, кухня, спальня и каминная находятся в разных частях единого большого пространства, где каждый человек на виду.

Проект получил название "Парк "Земля Осетия". Парк разместился на площади в 20 гектаров в живописном уголке Алагирского района, откуда открывается потрясающий вид на Кавказский хребет и гору Казбек. Кроме первого гостевого дома в стиле шале и зоны общения Арт хурон здесь возвели также торговый павильон и дегустационный зал, а также мини-ферму, где у каждого теленка отдельный "домик".

Пока открытие парка - предварительное, многое еще здесь предстоит сделать. Однако первые туристы, которые хотят на недельку поселиться в необычной деревне, уже есть, и они скоро заселяются. Посетил объект и глава Северной Осетии Сергей Меняйло. Вместе с инвестором проекта - руководителем агропромышленного холдинга "Мастер-Прайм. Березка" Ларисой Бекузаровой он осмотрел территорию деревни, где туристы могут приобщиться к сельской жизни, научиться доить коров, готовить сыр и печь осетинские пироги.

- Особенность этого места в том, что здесь можно все сделать своими руками, - отметил Сергей Меняйло. - Для кого-то самому подоить корову, приготовить сыр, испечь пироги - это новые, необычные впечатления. Для тех, кто живет в больших городах, поверьте, это эксклюзив. Поэтому здесь нужно сделать акцент на национальном, на том, что турист сможет увидеть только у нас. Проект хороший, и то, что он будет реализован, ни у кого сомнений не вызывает. Агродеревня создается за счет средств инвестора. Мы поддержали его, предоставив в аренду земельный участок, и планируем в следующем году оказать дополнительную помощь.

Глава Северной Осетии подчеркнул, что в республике в целом бурно развивается туризм и появляются новые необычные проекты в этой области. Парк "Земля Осетия" - один из них.

- Наша задача - не только увеличить турпоток в республику, но и упорядочить его и предоставить гостям как можно больше видов отдыха: горнолыжный, санаторно-курортный, культурно-исторический, агротуризм, - рассказал Сергей Меняйло. - Важно раскрыть наш потенциал и создать условия, чтобы гости почувствовали особенность республики. Мы можем взять своей эксклюзивностью!

Разговорившись с корреспондентом "РГ", гендиректор агропромышленного холдинга Лариса Бекузарова призналась, что реализовать проект с первого раза не удалось - помешали антироссийские экономические санкции со стороны Евросоюза. Но потом парк все равно создали.

- Первоначально я планировала на этой земле открыть роботизированную молочную ферму, где участие человека было бы минимальным, а рядом - агроэкодеревню, где туристам могли бы дать мастер-классы по выпечке пирогов и производству сыра, а дети, которые выросли в городе, увидели бы, что молоко не растет на дереве, - рассказывает Лариса Бекузарова. - И вот уже когда мы заплатили несколько десятков миллионов рублей голландской компании за поставку оборудования для роботизированной фермы, мне сообщили, что западные "партнеры" не могут поставить его: ЕС ввел санкции! Ну что ж, мы заставили их вернуть деньги... А потом, раз пока не получается с робофермой, я решила реализовать сразу вторую часть плана - построить агроэкодеревню. А роботизированную ферму мы откроем все равно - с партнерами из Азии.

Рассказывая это, Лариса Бекузарова показывает нам первое шале для туристов, которое уже построено. В ближайшее время планируется установить еще пять таких же. Дом полностью деревянный, с дровяной печью, зонами кухни и спальни. Причем отдыхать гостям предлагается на двухъярусных кроватях. Студийный формат выбран не случайно - в едином пространстве члены семьи будут больше общаться, объединенные общим трудом и досугом.

Российская Газета

А рядом с шале - на нескольких сотках земли - лавандовое поле. Прогуливаясь между кустов этого уникального растения, можно насладиться его запахом, а несколько веточек и себе взять - на память.

Центром агроэкодеревни является "Солнечный круг" - Арт хурон, где для гостей разработана программа осетинских вечеров, включающая в себя не только знакомство с народным фольклором, но и торжественные застолья в национальном стиле.

- Моя цель - сделать так, чтобы люди улыбались, - говорит Лариса Бекузарова. - Хочу, чтобы о моей республике и ее традициях узнали в других регионах и приезжали в Осетию снова и снова. Не потому, что кто-то требует, а потому, что хочется.

Комментарий

Агван Микаэлян, член совета директоров аудиторско-консалтинговой сети "ФинЭкспертиза":