Эксперт: необходимо разработать археолого-этнографический туризм в Хакасии

Концепцию археолого-этнографического туризма необходимо разработать в Хакасии для сохранения памятников культуры и истории республики. Об этом на Дне Хакасии на выставке-форуме "Россия" сообщил директор научно-производственного объединения "Археология и историко-культурная экспертиза" Петр Амзараков.

© Unsplash

"Увеличения потока туристов может негативно повлиять на физическую сохранность объектов наследия. В связи с этим одной из важнейших задач должна стать разработка концепции археолого-этнографического туризма", - сообщил эксперт.

Видео дня

По его словам, в концепцию должны быть включены раскопки, проведение полевых исследований, научных работ по датированию объектов культуры, определения охраняемых зон, постановка на учет новых памятников, просвещения населения, обучения персонала. Кроме того, он отметил, что регион подходит к развитию археологического туризма.

По мнению научного сотрудника центра палеоискусства Института археологии РАН Елены Миклашевич, региону необходима программа консервации памятников, при этом важно искать баланс между их сохранением и доступностью для туристов.

"И туристу должно быть удобно, и памятник не должен разрушаться. Поэтому разработка маршрутов внутри памятника, обустройство троп и смотровых площадок - это мировая практика, это уже целая наука, которая пока никак не применяется. Думаю, что мы начнем над этим работать", - пояснила она.

Глава республики Валентин Коновалов напомнил, что развитие археологического туризма и сохранения расположенных на территории региона культурно-исторических памятников, в числе которых петроглифы и курганы, являются приоритетами, закрепленными в стратегии развития региона до 2030 года. По словам главы, регион имеет большой опыт сохранения культурно-исторического наследия, которым готов делиться с другими субъектами.

Хакасия известна многочисленными памятниками различных эпох и народов. Здесь около 30 тыс. памятников древней истории, найдены артефакты культуры медного, бронзового, железного веков. Курганы, древние захоронения Тагарской, Таштыпской культур, каганата хунну, государства енисейских кыргызов, империи Чингисхана можно встретить на всей территории республики.

О выставке-форуме "Россия"

21 ноября на выставке-форуме проходит День Хакасии. В рамках него состоялась стратегическая сессия, посвященная сохранению историко-культурного наследия. Также пройдут мероприятия, посвященные национальным брендам одежды, лекции о республики, концерты, розыгрыш туристических путевок, показы фильмов о Хакасии.