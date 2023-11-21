Самару и Томск свяжет прямой авиарейс

Воздушное сообщение из Самары в Западную Сибирь запустит с начала следующего года одна из российских авиакомпаний. Причем направление входит в число субсидируемых, а значит билеты будут недорогими.

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Самолеты между городами Среднего Поволжья и Сибири начнут курсировать с 5 января 2024 года. Запланировано два рейса в неделю – по понедельникам и пятницам.

Предполагается, что от Самары до Томска можно будет долететь чуть больше чем за три часа. Для полетов определены самолеты Bombardier CRJ200.

В расписании на сайте томского аэропорта рейсы в Самару указаны до конца марта 2024 года. Рейс входит в число субсидируемых. Таковы данные Росавиации.

Отмечается, что вклад в софинансирование со стороны Томской и Самарской областей составит по 25%. Ранее регулярные авиарейсы уже связывали Томск и Самару.

Сначала полеты по маршруту были организованы в 1975-1976 годах на самолетах Ан-24 с посадками в Омске и Челябинске. Следующая попытка была совсем недавно, в 2020-2021 годах.