Названы самые необычные строения в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде имеются не только известные архитектурные достопримечательности, но и необычные постройки, привлекающие внимание.

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NewsNN подготовил обзор самых необычных домов в этом городе.

Один из таких объектов — заброшенная башня крекинга бывшего «Горьковского нефтемаслозавода», известная как «Колизей». Расположенная на улице Народная, дом 2А, она поражает своим размахом и литой бетонной конструкцией, вызывающей ассоциации с древними архитектурными формами.

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Другая интересная постройка, получившая прозвище «Радиусный дом», расположена на Молодежном проспекте в Автозаводском районе. Его криволинейная форма стала характеристикой этого дома, созданного в одной из лучших архитектурных мастерских страны – братьев Весниных.

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В районе Мещерского озера находится «Немецкий квартал», построенный в 70-е годы прошлого века. Этот экспериментальный комплекс выделяется своей нетипичной разноуровневостью домов и необычной внутренней конфигурацией.

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Еще одно удивительное здание — «Плоский» дом на улице Касьянова, дом 5а. С виду он кажется обычным домом, но определенная перспектива создает иллюзию плоскости, заставляя зрителя думать, что здание лишено объема. На самом деле это трехсторонняя постройка, часть которой занимают балконы, создавая такой визуальный эффект.