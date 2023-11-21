На курорте "Эльбрус" закрыли канатную дорогу из-за сильного ветра

Ранее в АО "Кавказ.РФ" сообщали, что частое отключение канатной дороги происходит по соображениям безопасности. Механизм канатной дороги устроен так, что при силе ветра 15 м/с она отключается автоматически.

Горнолыжный курорт "Эльбрус" располагается на южных склонах горы Эльбрус в Кабардино-Балкарии. В 2015 году на курорте была построена третья очередь гондольной канатной дороги, которая стала самой высокогорной в Европе (3 847 м). Эльбрус - самая высокая вершина Европы (5 642 м).