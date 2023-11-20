Отели Крыма привлекают туристов на Новый год скидками

Редакция TourDom.ru выяснила, какая прогнозируется загрузка в отелях Крыма на Новый год и сколько стоит отдохнуть.

Как рассказал коммерческий директор управляющей компании «Визант Групп» Денис Логачев, продажи сейчас идут лучше, чем год назад. В первые дни праздников санаторий «Дюльбер» будет стремиться к 80% заполнению номеров. При этом в среднем за 10 дней каникул он рассчитывает на 60% загрузки. Примерно на такой же уровень выйдет санаторий «Ай-Петри». При этом на любые даты в новогодние праздники действует акция «черной пятницы»: можно забронировать номер со скидкой 20%.

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Стоимость размещения в отелях в дни каникул, разумеется, выше, чем сейчас, иногда в разы. Так, если в ноябре самый доступный вариант в пятизвездочной гостинице Mriya Resort & Spa (номер делюкс с красивым видом из окна) стоит 23 500 руб., то на Новый год предлагают забронировать семейную виллу за 280 тыс. руб. Правда, в эту сумму входит трехразовое питание. Однако такой перепад цен скорее исключение из правил.

Ночь в старейшем ялтинском отеле «Бристоль» на ближайшие даты обойдется в 4675 руб., в новогоднюю ночь – 10 300 руб. Вилла Bellavista 3* предлагает остановиться с 31 декабря на 1 января за 5975 руб., хотя сейчас – меньше 3 тыс. руб. При этом в отеле действует серьезная скидка. Первоначальная цена новогодней ночи – 12 тыс. руб.

Не сложно найти скидки, а также разного рода специальные предложения и в других гостиницах. Например, если заселиться в «Бристоль» в период с 30 декабря по 7 января, можно сэкономить 30% стоимости размещения.

Отель «Солдайя» 4* в Судаке, расположенный прямо у стен Генуэзской крепости, предлагает гостям во время каникул расширенную культурную программу: мастер-классы, анимацию для детей, дегустацию вин для взрослых и прочее.

Если говорить о квартирах, то реально снять за 3–5 тыс. руб. в сутки (сейчас 2–3 тыс. руб.).