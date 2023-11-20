Названо самое дорогое направление для отдыха в новогодние праздники

Средняя стоимость проживания в отеле в Подмосковье составит 20,3 тысячи рублей за сутки. Об этом в понедельник, 20 ноября, сообщили в пресс-службе Российского союза туриндустрии, ссылаясь на данные Travelline.

Отмечается, что на данный момент средняя стоимость новогоднего отдыха в стране за 2023 год и так выросла на 8,4 процента. Сейчас она доходит до показателя в 11 тысяч рублей за день пребывания в гостинице.

— Самый высокий ценник во всей десятке наиболее востребованных на Новый год направлений оказался в отелях Московской области — 20 309 рублей. В самой Москве он в 2,5 раза ниже — 8010 рублей, — приводит заявление союза ТАСС.

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