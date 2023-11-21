Казань оказалась на восьмом месте в топ-10 туристических направлений на Новый год

Казань оказалась на восьмой строчке рейтинга туристических направлений на Новый год. Туда россияне намерены отправиться в период предстоящих каникул. Казань оказалась в приоритете у 2% опрошенных.

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Список возглавил Санкт-Петербург. Туда собираются поехать каждый пятый респондент. На втором месте находится Москва, куда хочет отправится около 16% опрошенных. Тройку замыкает Сочи с 13%. Затем следуют Калининград, Карелия, Байкал, Крым. Такую информацию опубликовал Superjob.

Казань оказалась на восьмом месте, разделив его с Алтайским краем, Краснодаром и городами Золотого кольца. Все эти субъекты получили по 2%.