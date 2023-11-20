Самые популярные направления этого горнолыжного сезона
В России в конце ноября стартует горнолыжный сезон. Самым популярным направлением этого отдыха по-прежнему остаются курорты Красной Поляны. Помимо протяженности трасс и близости к аэропорту, эти локации привлекают туристов самой разнообразной инфраструктурой. Однако найти туда бюджетный тур не так просто. Об этом Авторадио рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин.
"Безусловный лидер среди горнолыжных направлений зимних - это Красная Поляна. Самое большое количество трасс - около 170 километров. Здесь есть десятки ресторанов, есть, где потанцевать, и даже казино есть, и кинотеатр. Что касается цен, я бы обозначил, может быть, нижнюю планку: вместе с перелетом из Москвы тысяч 40-45 обойдется недельный отдых. И максимум - это где-то 120-130 тысяч в отеле 5 звезд за неделю отдыха на человека".
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"Номер два, наверное, сейчас Шерегеш. Он подешевле, да, но и количество трасс около 40 километров все-таки несравнимо с теми 170 километрами, которые мы видим в Красной Поляне. На третьем месте Архыз. Можно уложиться в тысяч 40-45 за неделю отдыха. Подходит для туристов с детьми. То есть более пологие трассы, менее опасные, очень хорошие зоны для учебного катания. Много инструкторов, которые помогут юным горнолыжникам сделать первые шаги. Соответственно, очень хорошее для семейного отдыха место, если не все еще катаются, но хотят попробовать".
Среди популярных направлений Ромашкин также выделил Приэльбрусье. Но отметил, что оно для хорошо подготовленных спортсменов, так как станции канатных дорог там находятся на большой высоте.