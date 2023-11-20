Самые популярные направления этого горнолыжного сезона

"Номер два, наверное, сейчас Шерегеш. Он подешевле, да, но и количество трасс около 40 километров все-таки несравнимо с теми 170 километрами, которые мы видим в Красной Поляне. На третьем месте Архыз. Можно уложиться в тысяч 40-45 за неделю отдыха. Подходит для туристов с детьми. То есть более пологие трассы, менее опасные, очень хорошие зоны для учебного катания. Много инструкторов, которые помогут юным горнолыжникам сделать первые шаги. Соответственно, очень хорошее для семейного отдыха место, если не все еще катаются, но хотят попробовать".