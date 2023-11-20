Россияне назвали самые желанные города для празднования Нового года

Россияне хотели бы встретить Новый год в Петербурге, Москве и Сочи, пишет РБК со ссылкой на результаты опроса сервисов бронирования. Также популярностью у граждан пользуются Калининград, Карелия и Байкал, в опросе приняли участие 1,6 тысячи человек.

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Самыми желанными местами для новогоднего отдыха россияне назвали Санкт-Петербург (17%), Москву (16%), Сочи (13%), Калининград (6%) и Карелию (4%). На Байкале и в Крыму хотели бы встречать Новый год по 3% респондентов, — показал опрос.

Отмечается, что отправиться в Казань, Краснодар, на Алтай или в города Золотого кольца мечтают по 2% жителей страны. 38% респондентов хотели бы остаться на новогодние каникулы в родном городе, примечательно, что мужчины чаще женщин желают провести праздники дома: 43% против 33% соответственно.

В поездку по стране хотели бы отправиться 55% опрошенных. По сравнению с прошлым годом россияне стали чаще мечтать о том, чтобы провести январские праздники вне дома и отправиться в другие регионы. В частности, о поездке в Калининград и Сочи в январские праздники думают чаще, чем год назад.