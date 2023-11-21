Отели Санкт-Петербурга в декабре теснят по популярности сочинские

Компания TravelLine поделилась в своем тг-канале статистикой бронирования отелей, прошедших через их модуль TL и каналы продаж, на декабрьские даты.

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Лидируют московские гостиницы, на них пришлось 23,66%. На втором месте отели Санкт-Петербурга – 14,58% броней, чуть уступает Краснодарский край (13,54%), оказавшийся на третьем месте по популярности.

В статистике по продажам на ноябрьские даты также первенствовала Москва – 18,84%, а вот Санкт-Петербург с 14,11% бронирований уступал Краснодарскому краю (16,21%).

Тот факт, что размещение в Северной столице в декабре обошло по популярности Сочи и другие курорты Краснодарского края, можно было бы объяснить сезонным фактором, однако в туроператорских компаниях по внутреннему туризму не спешат с таким выводом. Там обращают внимание на специфику бронирований через TravelLine. С площадкой наиболее активно работают именно городские отели, и в меньшей степени – курортные, а также санатории, поясняют специалисты. Кроме того, по оценке руководителя одного из туроператоров, до 30% продаж онлайн-сервиса в отелях Москвы и других мегаполисов приходится на деловых путешественников.