«Сочи вместо Эмиратов»: россияне в Новый год заменят пальмы на лыжи

«Подавляющая часть россиян, больше 85%, будут отдыхать на Новый год в своей стране. Направление номер один - это Красная Поляна и другие горнолыжные курорты: Приэльбрусье, Домбай, Архыз, Цейское ущелье, Ведучи. В азиатской части России в этом году мегапопулярны Шерегеш и Байкал. Как экскурсионное направление на первом месте по популярности - Санкт-Петербург. Сейчас из России нет прямых рейсов в Евросоюз, но скучающие по Европе люди могут найти все то же самое в Петербурге или в Калининграде. За последние пару лет Калининградская область также резко продвинулась в рейтинге предпочтений россиян», - сказал Мкртчян.