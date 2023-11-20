Названы самые дешевые направления для новогоднего отдыха в России

На Новый Год туристы чаще всего отправляются в Москву и Санкт-Петербург, рассказал NEWS.ru вице-президент АТОР Сергей Ромашкин. По его словам, путешественники могут сэкономить на поездке, поскольку недорогих отелей в двух столицах огромное количество. Также к недорогим и популярным новогодним направлениям можно отнести Подмосковье, добавил Ромашкин.
На Новый Год туристы отправляются в Москву и Санкт-Петербург. Здесь можно сэкономить на поездке, поскольку отелей в двух столицах огромное количество, есть и совсем недорогие. Если для вас не принципиально жить где-нибудь в центре или на Невском, то можно найти размещение в среднем на две тысячи рублей в сутки. Кроме того, до этих городов, как правило, добираются на поезде, и тратиться на перелет не нужно. К недорогим и популярным новогодним направлениям также можно отнести Подмосковье, – рассказал Ромашкин.
Турэксперт отметил, что большое количество туристов, путешествуя по России, отправляется в Краснодарский край. Это направление разделяется на два курорта – прибрежный и горнолыжный. Ромашкин пояснил, что прибрежное направление в зимнее время года в разы дешевле, чем летом, поэтому его условно можно назвать дешевым.
Ранее генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян рассказал, что самыми популярными заграничными направлениями на новогодних праздниках среди россиян являются Арабские Эмираты, Таиланд и Египет. По его словам, также можно выделить Кубу. Эксперт напомнил, что недавно Россия наладила с ней прямое авиасообщение.