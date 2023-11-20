Названы самые дешевые направления для новогоднего отдыха в России

На Новый Год туристы чаще всего отправляются в Москву и Санкт-Петербург, рассказал NEWS.ru вице-президент АТОР Сергей Ромашкин. По его словам, путешественники могут сэкономить на поездке, поскольку недорогих отелей в двух столицах огромное количество. Также к недорогим и популярным новогодним направлениям можно отнести Подмосковье, добавил Ромашкин.

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На Новый Год туристы отправляются в Москву и Санкт-Петербург. Здесь можно сэкономить на поездке, поскольку отелей в двух столицах огромное количество, есть и совсем недорогие. Если для вас не принципиально жить где-нибудь в центре или на Невском, то можно найти размещение в среднем на две тысячи рублей в сутки. Кроме того, до этих городов, как правило, добираются на поезде, и тратиться на перелет не нужно. К недорогим и популярным новогодним направлениям также можно отнести Подмосковье, – рассказал Ромашкин.

Турэксперт отметил, что большое количество туристов, путешествуя по России, отправляется в Краснодарский край. Это направление разделяется на два курорта – прибрежный и горнолыжный. Ромашкин пояснил, что прибрежное направление в зимнее время года в разы дешевле, чем летом, поэтому его условно можно назвать дешевым.