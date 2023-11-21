Nordwind откроет новые рейсы в Дагестан из шести городов в 2024 году

Авиакомпания Nordwind расширит маршрутную сеть в Дагестан за счет запуска новых регулярных рейсов из шести городов. Об этом сообщается на сайте авиакомпании.

Отмечается, что в следующем году авиакомпания планирует открытие регулярных рейсов в Дагестан из Нижневартовска, Саранска, Кирова, Сыктывкара, Иваново и Оренбурга. Кроме того, планируется увеличить количество рейсов из Тюмени до трех раз в неделю, Уфы - до пяти и Казани до семи раз в неделю.