Более 120 тысяч иностранцев воспользовались электронной визой в РФ

С 1 августа электронной визой для поездки в Россию воспользовались более 120 тысяч иностранных граждан, сообщается в телеграм-канале консульского департамента МИД РФ.

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В ведомстве обратили внимание на активную цифровизацию процессов в миграционной сфере, и в частности, российскую единую электронную визу, которая приобретает все большую популярность.

Ранее сообщалось, что наиболее востребованы единых электронных виз в РФ среди жителей Китая, Эстонии, Индии, Германии и Турции.