Более 120 тысяч иностранцев воспользовались электронной визой в РФ с 1 августа
С 1 августа электронной визой для поездки в Россию воспользовались более 120 тысяч иностранных граждан, сообщается в телеграм-канале консульского департамента МИД РФ.
В ведомстве обратили внимание на активную цифровизацию процессов в миграционной сфере, и в частности, российскую единую электронную визу, которая приобретает все большую популярность.
Ранее сообщалось, что наиболее востребованы единых электронных виз в РФ среди жителей Китая, Эстонии, Индии, Германии и Турции.
Сервис для оформления иностранцами электронных виз в Россию заработал 1 августа. ЕЭВ заменяет сразу туристическую, гуманитарную и обыкновенную деловую визы. Оформить ее могут граждане 55 стран. Документ действует 60 суток.