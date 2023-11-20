Сколько денег россияне потратили на санатории: популярные направления

В 2023 году в российских здравницах отдохнуло почти 5 млн человек, потратив 143 млрд рублей. Об этом сообщают аналитики портала «Санатории-России.рф».

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«Рекордные доходы санаторно-курортных учреждений позволяют рассчитывать, что вырученные средства будут направлены на ремонт номерного фонда, закупку современного оборудования, повышение комфорта и сервиса для гостей санаториев», – заявил член правления Национальной курортной ассоциации Евгений Терентьев.

Специалисты представили рейтинг регионов по доходам санаторно-курортной отрасли в 2023 году, охватывая сезон лета и начало осени.

Согласно результатам исследования, доходы санаториев достигли рекордных 143,7 млрд рублей, что на 12 % больше, чем годом ранее. Наибольшие расходы от туристов на санаторно-курортный отдых наблюдаются в регионах: Карелия – в среднем 141 тысяча рублей, Астраханская область – 70 тысяч рублей и Алтайский край – 54 тысячи рублей.